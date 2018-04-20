Başkan Ayaz, “Esnaf, devletin temelini oluşturan unsurdur”

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, ilçenin ekonomisine değer katan ve vatandaşlara hizmet eden esnafları ziyarete devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ayaz, Vezirçiftliği esnafını ziyaret etti. Ayrıca bölgede kurulan semt pazarını da ziyaret eden Başkan Ayaz, esnaflarla bol bol sohbet edip istek ve şikayetleri not aldı. Ziyaretlerde esnafla sohbet eden Ayaz, "Esnafımız devletimizin ekonomik temelini oluşturan en önemli unsurlarındandır. Biz de 7 yıldızlı kent Başiskelemizin ekonomisine değer katan tüm esnafımızın yanındayız. Bu nedenle her zaman onların dertleriyle dertleniyoruz. Çözümü için üzerimize düşen görevi yapma adına onları sık sık ziyaret ediyoruz" dedi.

Vezirçiftliği Mahallesi esnafı da ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Hüseyin Ayaz'ın çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.