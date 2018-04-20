Eğlenerek İngilizce öğreniyorlar

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Faik Güngör İlköğretim okulunda öğrenciler, yapılan özel merdivenler ile çeşitli oyunlar oynayıp eğlenerek İngilizce öğrenirken aynı zamanda okulda, İngilizce öğretmeni Rukiye Ter rehberliğinde oluşturulan tasarım yazı ve oyun alanlarıyla dil eğitimine farklı bir boyut getiriyor.

Okulda başlatılan çalışma ile ilgili konuşan İngilizce Öğretmeni Rukiye Ter, okulda İngilizce kalıpları, kelimeler ve soru kalıplarını öğrettiklerini ifade etti.

Ter, açıklamasında, "İki yıl önce okulumuzun merdiven basamakları ilkokul müfredatına uygun İngilizce kelime, ifade, soru kalıpları ve uygun görsellerle kaplandı. Öğrencilere İngilizceyi sevdirmek, kelime bilgilerini artırmak bunun yanı sıra okul merdivenlerimizi sıradanlıktan uzaklaştırıp güzelleştirmek amacıyla böyle bir çalışma yapmayı uygun gördük.

Öğrenciler teneffüse her çıkışlarında karşılarında İngilizce ifadeleri görüyorlar ve hatırlıyorlar. Öğrencilerimizin merdiven ve duvarlardaki resimlere ,kelimelere ilgisi bizleri motive ediyor. Merdivenlerimiz deki İngilizce ifadeler sayesinde hem okulumuz renklendi hem de öğrencilerimizin dikkatini çekmeyi başardık" dedi.