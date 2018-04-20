Engelli memur adaylarına moral

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 22 Nisan Pazar günü yapılacak EKPSS'ye girecek engellilerin stres atmaları ve motivasyonlarını artırmaları için faaliyet düzenledi. Bursa Kent Konseyi Koza Salonu'nda düzenlenen programa Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez ve kursiyerler katıldı.

Programın açılışında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, 3 yıldır engelli bireyleri EKPSS'ye hazırlamak için ücretsiz kurs açtıklarını söyledi. Bu yıl 3'lerli gruplar halinde kursların devam ettiğini vurgulayan Çepni, 138 öğrencinin kursa katıldığını, hazırlık kitaplarını ücretsiz olarak dağıttıklarını ve 18 deneme sınavı yaptıklarını anlattı. Kursiyerlerin sınav öncesi motive olmalarını amaçladıklarını belirten Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasna Çepni, "Yorucu ve uzun bir dönem geçiren kardeşlerimizin sınav öncesi stresten uzaklaşmaları için sınav kaygısı ve motivasyon programı düzenledik. Moral toplayan engellilerimizin sınavda başarılı olacağına inanıyorum. Bütün engelli kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından sınav kaygısı ve motivasyon konularında kursiyerlere bilgiler verildi.