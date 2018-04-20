Lapseki'de kanalizasyon inşaatı tamamlandı

Lapseki ilçesinde 36 bin 400 metre kanalizasyon hattı döşenerek teslim alındı. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz," İlçemizde toplam 36 bin 400 metre kanalizasyon hattı döşenmiş olup, çalışmalarımız tamamlanmıştır. Kanalizasyon inşaatı alt yapısıyla birlikte ilçemizde 1872 adet parsel bacası döşenmiştir. Yine aynı proje kapsamında terfi istasyonlarının inşaatına başlanarak, 1 adet terfi merkezi inşa edilmiş ve mevcuttaki 1 paket ve 2 baca tipi terfide sisteme kazandırılmıştır. Tamamlanan proje sonrasında kesin kabul işlemleri yapılarak imzalar atılmıştır" diye konuştu.

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