Arıcılık sektörüne ekipman desteği

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından ortaklaşa bir panel düzenlendi. Panel sonunda 218 arı yetiştiricisine, malzeme ve ekipman desteği verildi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa arıcılık paneli düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Hüdavendigar Salonu'ndaki panelde, arıcıların yaşadığı sıkıntılar ve sektörle ilgili yeni gelişmeler tartışıldı. Panel sonrasında 218 arı yetiştiricisine, malzeme ve ekipman destek paketleri dağıtıldı.

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