Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Arıcılık sektörüne ekipman desteği

Arıcılık sektörüne ekipman desteği

ÖZKAN GÜNGÖRMEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018
Arıcılık sektörüne ekipman desteği

'da Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından ortaklaşa bir panel düzenlendi. Panel sonunda 218 arı yetiştiricisine, malzeme ve ekipman desteği verildi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa arıcılık paneli düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Hüdavendigar Salonu'ndaki panelde, arıcıların yaşadığı sıkıntılar ve sektörle ilgili yeni gelişmeler tartışıldı. Panel sonrasında 218 arı yetiştiricisine, malzeme ve ekipman destek paketleri dağıtıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arıcılık sektörüne ekipman desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN