Bursa tarihine sahip çıkıyor

Binlerce yıllık Türk tarihinin yetiştirdiği geleneksel el sanatı ustalarını desteklemek, gelişmelerine yardımcı olmak ve sanatlarını yaşatmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen 3'ncü Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali'ne Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. 35 şehirden 82 sanat dalında toplam 110 ustanın yer aldığı festivalde bu yıl ilk defa gönül coğrafyalarımız arasında yer alan Gümülcine ve Kırcaali'den gelen ustalar da hünerlerini sergiledi. Festival kapsamında Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 'Geçmişten Esintiler' ile Emine Elmas tarafından ebru kıyafetleri defileleri düzenlendi. Seminerler kısmında ise Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nermin Demirkol ile İznik Kent Konseyi Genel Sekreteri Havva Çandar'ın konuşmacı olduğu 'Çini Üretim Süreci ve İznik Çinileri' ve Yaprak Sanatı Ustası Ömür Köroğlu'nun konuşmacı olduğu 'Doğa ve Kadın' konulu programlar gerçekleştirildi. Hacivat - Karagöz ve kukla gösterilerini ise binlerce öğrenci izledi. Aynı zamanda öğrenciler stantları da gezerek sanatçıların yapmış oldukları canlı performansları yakından takip etme şansı yakaladı.

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