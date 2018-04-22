BUSMEK’te kayıt sırası çocuklarda

Bursa'da yetişkinlere yönelik 'ücretsiz' mesleki eğitimler veren BUSMEK, çocukları da unutmadı. Miniklere yönelik yaz aylarında planlanan eğitimler için kontenjan açıldı. 13 yıldır yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetlerini yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, (BUSMEK) çocuklara da kapılarını açıyor. Yaz aylarında çocuklar için hazırlanan kurslarla velilerin de yüzü gülecek. BUSMEK'in kurslarıyla yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendiren çocuklar, hem gönüllerince eğlenecek hem de yeni bilgiler öğrenecek. 10 ile 15 yaş arasındaki çocuklara yönelik organize edilen kurslar, BUSMEK eğitmenlerince verilecek. Robotik uygulamalardan çini işlemeye, bilgisayar kullanımından filografiye, İngilizce'den resim dersine kadar geniş yelpazede eğitimler, çocuklarla buluşacak.

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