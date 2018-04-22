Gemlik’e 16 milyonluk turizm yatırımı

İlçelerdeki yatırımlarına yeni bir halka daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Gemlik için projelendirilen Termal ve Turizm Tesisleri'nin temelini attı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılacak Gemlik Termal ve Turizm Tesisleri'nin temeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından atıldı. Başkan Aktaş, toplam 16 milyon TL'ye mal olacak yatırımla birlikte Gemlik'in turizm potansiyelinin daha da öne çıkacağını söyledi. Bursa'nın özelliklerine işaret ederek Başkan Aktaş, "Bugün bazı şehirleri öne çıkaran farklılıkların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Bursa, bu özelliklerini termal imkânlarıyla destekleyen dünyanın ender kentlerinden biridir" dedi. Bursa'nın, şifalı su kaynaklarının çokluğu ve kalitesiyle Türkiye'de önemli yer tutan şehirlerin başında geldiğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Bugün temelini attığımız tesis de şehrimizin termal özelliğini güçlendirecek bir kurum olacaktır" dedi.

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