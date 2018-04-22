Kongre tarihi belirlendi

Bursaspor Kulübü seçim atmosferine girdi. Ali Ay Başkanlığında kulübün Özlüce Tesisleri'nde toplanan yönetim kurulu, aldığı kararla 19 ile 20 Mayıs tarihini işaret etti. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongre 26 ile 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

TARAFTAR TEPKİLİ

Kongre tarihinin açıklanmasının ardından bazı taraftar grupları sosyal medya hesaplarından açıklamalar yaptı. Kongre tarihinin Ramazan'a denk gelmesine tepki gösteren taraftarlar, belirlenen tarihlerde kongreye ilginin az olacağını ileri sürdü.

BÜYÜKŞEHİR STADINDA YAPILACAK

Diğer yandan kongre tarihi ile birlikte kongrenin nerede yapılacağı da belli oldu. Alınan kararda kongrenin, Bursa Büyükşehir Belediye Stadında yapılmasına karar verildi. Ramazan'a denk gelen kongre tarihinde stadyumda iftar yemeği verilmesi ve ardından kongreye gerçekleştirilmesi planlanıyor.