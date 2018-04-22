Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Şahinkaya Estonyalı çocukları ağırladı

Şahinkaya Estonyalı çocukları ağırladı

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Şahinkaya Estonyalı çocukları ağırladı

Şahinkaya Koleji, 'nin 40'ncı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenlikleri kapsamında Estonyalı çocukları ağırlıyor. TRT'nin 23 Nisan şenlikleri kapsamında organize ettiği etkinlik ile Şahinkaya Merkez Kampüs'te çiçekler ve alkışlar eşliğinde Estonyalı arkadaşlarını karşılayan öğrenciler, farklı bir kültürle tanışacak ve yeni dostluklar kuracak olmanın mutluluğunu yaşadı. Ortaokul Müdürü Cenk Azkeskin ve Müdür Baş Yardımcısı Esra Akkay başta olmak üzere idareciler ve öğretmenler de karşılamada hazır bulundu. Şahinkayalı öğrenciler, şenlik kapsamında ağırlayacakları arkadaşlarıyla tanıştı ve çiçek verdi. Öğrenciler kahvaltı yaptıktan sonra Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya ile bir araya gelerek halk türkü söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şahinkaya Estonyalı çocukları ağırladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN