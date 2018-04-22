Şahinkaya Estonyalı çocukları ağırladı

Şahinkaya Koleji, TRT'nin 40'ncı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenlikleri kapsamında Estonyalı çocukları ağırlıyor. TRT'nin 23 Nisan şenlikleri kapsamında organize ettiği etkinlik ile Şahinkaya Merkez Kampüs'te çiçekler ve alkışlar eşliğinde Estonyalı arkadaşlarını karşılayan Şahinkayalı öğrenciler, farklı bir kültürle tanışacak ve yeni dostluklar kuracak olmanın mutluluğunu yaşadı. Ortaokul Müdürü Cenk Azkeskin ve Müdür Baş Yardımcısı Esra Akkay başta olmak üzere idareciler ve öğretmenler de karşılamada hazır bulundu. Şahinkayalı öğrenciler, şenlik kapsamında ağırlayacakları arkadaşlarıyla tanıştı ve çiçek verdi. Öğrenciler kahvaltı yaptıktan sonra Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya ile bir araya gelerek halk türkü söyledi.

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