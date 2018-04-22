Sporla tarihin buluştuğu yarışta zafer Afrikalıların

Bursa'nın Fethi'nin 692'inci yıldönümünde Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu, Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın verdiği startla başladı. Sporcular, Atatürk Caddesi, Haşim İşcan Caddesi, Altıparmak Caddesi ve Çekirge Caddesi'nin ardından Pınarbaşı Meydanı'nda sona eren 15 kilometrelik parkuru tamamlamak için ter döktü. 14 ülkeden 30'u yabancı olmak üzere toplam 1100 sporcunun mücadele ettiği yarı maratonu erkeklerde, Etiyopyalı atlet Haymanot Alew 46.53'lük derecesiyle birinciliği kazandı. Kenyalı atlet Hillary Kipchumba 47.00'lık derecesiyle ikinci, Kenyalı atlet Alfred Kipchirchir Mukche 48.08'lık derecesiyle üçüncü oldu.



BAYANLARDA KENYA RÜZGÂRI

Bayanlarda ise Kenyalı sporcular yarışa damga vurdu. İlk üç sırada Kenyalı atletlerin yer aldığı yarışta Delvine Relin Meringor, 52.26'lık derecesiyle birinciliği, DaisyJeptoo Kimeli 53.14'lik derecesiyle ikinciliği, Cynthia Chepchirchir Kosgi de, 53.42'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Karadeniz tarafından verildi.



HALK KOŞUSUNA BÜYÜK İLGİ

Osmangazı Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve protokol üyelerinin de yer aldığı 4 kilometrelik Tarihi Kent Halk Koşusu'na Bursalıların ilgisi büyük oldu. Toplam 3 bin 200 kişinin mücadele ettiği koşuda, birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. 4 kilometrelik Halk Koşusu'nda erkeklerde birinciliği Yusuf Usta, ikinciliği İsmail Özkan, üçüncülüğü ise Ufuk Ulaş Tokat elde etti.



DÜNDAR: YARIŞI MARKA HALİNE GETİRDİK

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nu büyük bir katılım ile gerçekleştirdik. Katılan tüm sporculara ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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