Tenisin nabzı Bursa’da attı

Hüdavendıgar Kent Parkı'nda bulunan 7 farklı tenis kortunda yapılan turnuvaya; başta Bursa olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova, İzmit ve Sakarya gibi 13 farklı şehirden 127 sporcu katıldı. Bu tür etkinliklerin şehrin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Tenis Branş Sorumlusu Ahmet Bayhan, kulüp bünyesinde yer alan spor tesislerini 'düzenlenecek etkinlikler, turnuvalar ve spor okulları ile' en etkin şekilde kullanarak spor yapma yaşını daha da düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU