Edirne'de okul bahçelerine 'kuş evleri'

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, doğanın sadece insanlara ait olmadığı ve diğer tüm canlılarla paylaşılmasının ekolojik dengenin sürdürülebilirliği bakımından gerekliliğinden hareketle kuş evleri yaptırıldı. İlk etapta il merkezindeki tüm ilk ve ortaokul bahçelerine konulmak üzere Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından 150 adet kuş evi yapıldı. İlk kuş evi Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Orman İşletme Müdürü Önder Terzi'nin de katıldığı törenle 75'inci Yıl İlkokulu bahçesine konuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "Doğa sadece biz insanların değil, doğayı tüm canlılarla paylaşıyoruz. Bugün burada, doğayı birlikte paylaştığımız kuşlara, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte yapmış olduğumuz kuş evlerini okul bahçesinde bulunan ağaçlara bırakacağız. Bu kuş evlerinin koruyacak olanlar siz sevgili öğrencilerimizsiniz" dedi.

Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, "Kuşlara yuva yaparak, kuşların buraya yerleşmesini istiyoruz. Çünkü kuşlar ormanlarımıza zarar veren böceklerle besleniyorlar, ağaçlara, çevreye zarar veren canlılarla beslendikleri için ekolojik dengenin sürdürülebilmesinde önemli bir yere sahipler. Bizlerde, kuşlara okulunuz bahçesinde yuva sağladık ve uygun yerlere asarak kuşların burada çoğalmasını istiyoruz" dedi.

Daha sonra kuş evleri öğrencilerin katılımı ile okul bahçesindeki ağaçlara asıldı.