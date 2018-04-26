İnegöllü şehitler anısına anlamlı tören

İnegöl'ün Güneydoğu ve Afrin Şehitlerinin isimleri bu fidanlarla yaşatılacak.

İnegöl Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, Çukurca'da yaralanan ve daha sonra şehit düşen Uzman Çavuş Yavuz Mete, Bingöl'de şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Gencer ile Zeytin Dalı Harekatın'da şehit olan Uzman Onbaşı Halil ibrahim Aygül anısına, komutanlık bahçesinde isimleri verilen fidan dikim töreni düzenledi.

Törene, Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alper Taban, Başsavcı Zekeriya Alper İnanç, Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, Emniyet Müdürü İlhami Araali ile şehitlerin aileleri de katıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı fiidan dikiminde, şehitlerin öz geçmişleri anlatıldı onlar için dualar edildi..

Düzenlenen tören böyle bir organizasyona imza atan İnegöl Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş'a teşekkür edilmesi ve şehit aileleriyle birlikte yenen yemeğin ardından sona erdi.