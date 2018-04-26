Maltepe Belediyesi 2 bin kişiyi Çanakkale'ye götürdü

Maltepe Belediyesi 26 Mart tarihinde 1 ay süren Çanakkale gezisi başlattı. Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü nedeniyle belediye tarafından, tarihi yarımadaya 30 tur düzenlenirken, gezi programına katılan vatandaşlar, şehitlerin kabirleri başında dua ederek, duygu dolu anlar yaşadı. 18 mahalleden 2 bin kişinin katıldığı ve ücretsiz düzenlenen gezilerde vatandaşlara, Belediye Başkan Yardımcıları, müdürler ve sağlık personeli de eşlik etti.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinden rehberler eşliğinde başlayan gezi programı kapsamında, Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndan geçilip savaş cepheleri, siperler ve zaferin yaşandığı yerler ziyaret edildi. Vatandaşlar, Namazgâh ve Hamidiye Tabyası'nı, Seyit Onbaşı Anıtı'nı, Şahindere Şehitliği'ni, Çanakkale Şehitleri Anıtı'nı, Meçhul Asker Anıtı'nı, Yahya Çavuş Şehitliği'ni, 57. Piyade Alay Şehitliği'ni, Conkbayırı ve müzeleri gezdi.

Çanakkale Destanı'nın yazıldığı tarihi yerleri gören ve kahraman şehitleri mezarı başında anan vatandaşlar, "Bu tarihi toprakları görmenin gururu içindeyiz. Adeta tarihe tanıklık ediyoruz. Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği bu gezi programıyla, Çanakkale Şehitliği'ni ve destansı tarihin yaşandığı yerleri gördük. Şehit ve gazilerimizi, bir kez daha rahmetle ve minnetle andık. Her vatandaşın ve yeni kuşakların, bu şanlı coğrafyayı görüp anlaması gerekiyor. Bu hizmeti veren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a ve belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.