Bursa’nın doğal klıması Suuçtu Şelalesı

Mustafakemalpaşa ilçesine 17 kilometre mesafede bulunan, yaklaşık 38 metre yükseklikten dökülen suyu ve kayın ağaçlarının ortasında yer alan Suuçtu Şelalesi
Tabiat Parkı, son yıllarda bölgeye yapılan doğal tesislerle birlikte ziyaretçi sayısını arttırmayı sürdürüyor. Yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çeken Şelale, serin havasıyla Bursa
'nın adeta doğal kliması olarak nitelendiriliyor. SERİNLEMEK İÇİN BİRE BİR
Sonbahar ve kış mevsimlerinde özellikle doğa fotoğrafçıları ile yürüyüş ve tırmanışçılara ev sahipliği yapan Suuçtu Şelalesi, yaz aylarında ise serinlemek isteyenlerin öncelikli adresi haline geldi. Dört bir yanı kayın ağaçlarıyla örtülü doğal park, son yıllarda Bursa'nın sahilleriyle yarışıyor. Başta İran olmak üzere birçok Arap ülkesinin Türkiye'ye dair seyahat acentelerine ait kataloglarda yer alan Suuçtu Şelalesi Tabiat Parkı, Piknik alanları, patika yürüyüş yolları ve eşsiz doğal güzelliği ile Arap turistlerin Bursa'daki ilk adresi olmayı sürdürüyor.