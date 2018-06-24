Büyükşehir voleybolda hedef büyüttü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Büyükşehir Belediyespor'un 30 milyon TL olan yıllık bütçesinin 10 milyon TL'sinin sadece kadın voleybol
takımı için harcandığını, bunun için A takımını devretme kararı aldıklarını belirterek, "Bizler yeni takımlar kurup, yeni oyuncular yetiştirerek yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda sağlam bir alt yapıya sahibiz" dedi. Ankara Yolu üzerindeki meclis binasında yapılan toplantıda, rutin gündem maddeleri görüşüldü. Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol A Takımı'nın devredilmesi ile ilgili bir soruya cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kulübü devraldıklarında toplam 41 milyon TL'lik borçla karşılaştıklarını hatırlattı. Her kulübün borcunun olabileceğini ve bunun normal olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, meselenin borçları çevirebilmek olduğunu ifade etti. Belediyespor'un şehrin okuyan ve çalışan tüm çocuklarına dokunan, onların kişisel gelişimlerine katkı sunan, spor dalları ile kurumsal olarak ilgilenilmesini temin eden bir yapı olduğunu anlatan Başkan Aktaş, "Belediyespor'un toplam 19 tane branşı bulunuyor. Bunların yanında müsabık takımlarımız da var. Bunların başında kadın voleybol takımımız geliyor. Kadın voleybolunda toplam 300 tane altyapı sporcusu var. Ama erkekler için bir voleybol takımımız yok. Aynı şekilde kadın basketbol takımımız mücadelesini sürdürüyor. Kadın voleybol takımını kapatma kararı aldıktan sonra anlamsız yorumlar yapıldı. Bizim 30 milyonluk bütçemizin 10 milyon TL'si sadece bu takıma harcanıyordu. 'Battık, bittik' gibi söylemler doğru değil. Avrupa ve Türkiye'de başarılar elde eden kadın voleybol takımımıza teşekkür ediyorum. Bizler yeni takımlar kurup, yeni oyuncular yetiştirerek, yolumuza devam edeceğiz. Çok sayıda gence sahibiz" dedi.