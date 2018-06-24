İnegöl Ovası suyla buluştu

İNEGÖL'ÜN suyla buluşamayan bereketli toprakları için başlatılan yeraltı sulama sistemi tamamlandı. Babasultan Barajı'nın suyu, İnegöl Ovası
'yla buluştu. Bursa
'nın en önemli tarım merkezlerinden biri olan İnegöl Ovası'nda bugüne kadar suyla buluşamayan 4 Bin dönümlük arazi nihayet suya kavuştu. Babasultan baraj suyunun yer altına döşenen sulama borularıyla getirildiği arazide ilk sulama patates tarlasında yapıldı. Getirilen baraj suyu ile dekar başına sadece 1 TL ödeyecek olan çiftçiler tarlalarını sulamaya başladı. Ziraat Odası'nın düzenlediği programla patates ekilen tarlaya ilk su verilirken, baraj suyuyla çifti de tarlasını sulamaya başladı. Tamamlanan projede İnegöl ovasına taşınan su ile ilk sulama törenle yapıldı. İLK SU TÖRENLE VERİLDİ
İnegöl Ziraat Odası Başkanlığı'nın düzenlediği törenle ilk su, patates ekilen bir tarlaya verildi. Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik törende yaptığı açıklamada, "İnegöl ovasının büyük bir hayalini gerçekleştirdik. Babasultan Barajı'ndan gelen suyu tarlaya verdik. Çiftçinin girdi maliyetlerinin düşmesi konusunda bu proje çok önemliydi. Bu sayede ovada bulunan 4 Bin 100 dönümlük arazi ile suyla buluşmuş oldu. Çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.