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Kadın girişimcilerin alışveriş şenliği

ÖZKAN GÜNGÖRMEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018
Kadın girişimcilerin alışveriş şenliği
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Müfide Karaduman, "Kadın Girişimciler Kurulu olarak girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, kadın girişimci sayısının artırılması için çalışmalar yapıyoruz. Odamız ve kurulumuz iş birliğinde iş fikirlerini hayata geçirmelerine destek veriyoruz. Bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz şenliğimize olan ilgi artarak devam ediyor. Geçen yıl 40 adet stant bulunurken bu yıl stant adedimiz 80'e ulaştı" dedi. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen şenliğe İTSO yönetimi olarak maddi ve manevi destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi. Konuşmaların ardından halk dansı gösterisi ve 23 yaş üstü down sendromluların dans gösterisi konuklar tarafından uzun süre alkışlandı. Ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan çarşı gezilerek incelendi. Protokol üyeleri kadın girişimcilerin stantlarını ziyaret edip alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.
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Kadın girişimcilerin alışveriş şenliği
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