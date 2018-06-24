Orhan Baba İnegöl’den kız istedi

ÜNLÜ sanatçı Orhan Gencebay
, eşi Sevim Emre Gencebay ile birlikte İnegöl'e gelip kız istedi. Gencebay'ın yeğeni ve manevi oğlu olan, yaptığı tarihsel çalışmalarla bilinen Halk Müziği Sanatçısı Recep Ergül ile İnegöl'ün tanınmış ailelerinden Kanar ailesinin kızı olan Psikolog Setenay Kanar, evlenme kararı aldı. İnegöl'e gelen ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Eşi Sevim Emre Gencebay, ünlü hafız ve bestekâr Amir Ateş ve çok sayıda tanınmış isim, sanatçı Recep Ergül için Kanar ailesine konuk oldu. Aile arasında yapılan sade bir törenle, Setenay Kanar ve Recep Ergül'ün nişan yüzüklerini Orhan Gencebay ve Amir Ateş taktı.