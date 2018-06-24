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Türkiye’nin en dayanıklı şeftalisinde hasat zamanı

Ersoy İŞİTMEZ
ERSOY İŞİTMEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018
Türkiye’nin en dayanıklı şeftalisinde hasat zamanı
TÜRKIYE'NIN raf ömrü en uzun ve en dayanıklı şeftalisinin üretildiği yer olan İnegöl'de hasat zamanı başladı. Diğer bölgelerde üretilen şeftalilere göre raf ömrü bakımından 3 kat daha fazla dayanıklı olan ve sadece İnegöl'ün İsaören Mahallesinde yetiştirilen şeftalilerin hasat zamanı başladı. Yaşanan e rağmen üretimde sıkıntı yaşamayan çiftçinin ise yüzü gülüyor.

REKOLTE BU YIL YÜKSEK
Şeftalide hasat zamanı ile ilgili olarak açıklamalar yapan İsaören Başkanı Erhan Ulu, bu yıl çiftçinin yüzünün güldüğünü söyledi. Ulu, "Bu yıl şeftali hasadında çiftçimizin yüzü gülüyor. Rekoltemiz oldukça yüksek. Doğal afetlere rağmen hiçbir sıkıntı olmadı. Toplamda 2 Bin 500 dönümlük alanda şeftali üretimi yapıyoruz. Bu yıl 5 Bin 500 ton civarında üretim bekliyoruz" dedi. Bölgede yetişen şeftalinin en büyük özelliğinin raf ömrü olduğuna işaret eden Erhan Ulu, "Diğer bölgelerde üretilen şeftalinin 1 veya 2 gün raf ömrü varsa, İnegöl'de üretilenin 6 ila7 gün raf ömrü oluyor. Bu yüzden şeftali denilince akıllara İsaören geliyor. Kilosu 2 liradan satışını yapıyoruz. İhracat konusunda da çalışmalarımız var. Rusya veya Bulgaristan'a ihracat yapma konusunda girişimlerimiz var" dedi.
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Türkiye’nin en dayanıklı şeftalisinde hasat zamanı
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