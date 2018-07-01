‘Bursa Festivali’nde türkü şöleni

57. Uluslararası Bursa
Festivali, bu kez Gülay, Sümer Ezgü
ve Suzan Kardeş
'i ağırladı. Sevilen sanatçılar, en güzel eserlerle dinleyicilere türkü ziyafeti sundu. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen festival kapsamında, usta sanatçılar, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir konser verdi. Türk Halk Müziği'nin en güzel eserlerinin seslendirildiği konser, Bursalı sanatseverlere coşkulu anlar yaşattı. İlk olarak 'İstanbul Ağlıyor' şarkısı ile Gülay'ın sahneye çıktığı konserde, Suzan Kardeş de binlerce sanatseveri, seslendirdiği eserlerle Balkanlara götürdü. Sümer Ezgü de 'Anadolu'dan Geldik' parçasıyla sevenleriyle buluştu. Anadolu ezgileri ile dinleyicilerini coşturan Ezgü, danslarıyla da sevenlerinden büyük alkış aldı. Sanatçılar, konserin sonunda hep birlikte söyledikleri türkülerle de keyifli bir festival akşamına imza attılar.