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’nın Erdoğan sevgisi bir başka

Her seçimde ’ye büyük teveccüh gösteren lılar bu seçimde de tercihini Erdoğan ve AK Parti’den yana kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan rakibi ’den iki kat fazla oy aldı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
Bursa’nın Erdoğan sevgisi bir başka
Bu yıl ilk kez 2 seçim bölgesine ayrılan ve toplamda 20 milletvekili çıkartan lılar, geride kalan 24 Haziran seçim sonuçlarından memnun. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde istikrarı tercih eden Bursalı seçmen 'yi yine birinci parti çıkardı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bursalılardan 1 milyon 50 bin 300 oy alırken, Cumhur ittifakı ise 1 milyon 108 bin Bursalı seçmenin oyunu almayı başardı. Bursalılar Erdoğan'a karşı olan sevgisini sandık başında bir kez daha gösterirken, Erdoğan'ın en yakın rakibi ise Bursa'dan sadece 595 bin oy alabildi.

HEM 1'İNCİ HEM DE 2'NCİ BÖLGEDE KAZANDI
Bursa'da, Milletvekili sayısı 18'den 20'ye çıkarken, AK Parti, ve sandalye sayısını korudu. Yeni 2 milletvekilliğini ise kazandı. Bursa'da birinci bölgede AK Parti yüzde 43.19, MHP yüzde 9.93, CHP yüzde 25.77, İyi Parti yüzde 14.24, yüzde 4.72 oranında oy aldı. İkinci bölgede ise AK Parti yüzde 49.33, MHP yüzde 11.59, CHP yüzde 19.05, İyi Parti yüzde 10.06, HDP ise yüzde 6.65 oranında oy alabildi. BAZI VEKİLLER DEĞİŞTİ
AK Parti'nin 26'ncı dönem milletvekilleri Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı , Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten ve Muhammet Müfit Aydın yeniden seçilirken; Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık ve Atilla Ödünç de bu dönem Meclis'e girmeye hak kazandı. CHP'nin 5 milletvekilinden ise bir isim değişti. 26'ncı dönem milletvekillerinden Ceyhun İrgil'den boşalan koltuğa 27'nci dönemde Yüksel Özkan oturacak. MHP'nin 2 milletvekilinden yerini korurken, Mustafa Hidayet Vahapoğlu yeni gelen milletvekili oldu. İyi Parti ise İsmail Tatlıoğlu ve Ahmet Kamil Erozan ile temsil edilecek.
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Bursa’nın Erdoğan sevgisi bir başka
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