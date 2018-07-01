Bursa’nın Erdoğan sevgisi bir başka

Bu yıl ilk kez 2 seçim bölgesine ayrılan ve toplamda 20 milletvekili çıkartan Bursa
lılar, geride kalan 24 Haziran seçim sonuçlarından memnun. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde istikrarı tercih eden Bursalı seçmen AK Parti
'yi yine birinci parti çıkardı. Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bursalılardan 1 milyon 50 bin 300 oy alırken, Cumhur ittifakı ise 1 milyon 108 bin Bursalı seçmenin oyunu almayı başardı. Bursalılar Erdoğan'a karşı olan sevgisini sandık başında bir kez daha gösterirken, Erdoğan'ın en yakın rakibi Muharrem İnce
ise Bursa'dan sadece 595 bin oy alabildi. HEM 1'İNCİ HEM DE 2'NCİ BÖLGEDE KAZANDI
Bursa'da, Milletvekili sayısı 18'den 20'ye çıkarken, AK Parti, CHP
ve MHP
sandalye sayısını korudu. Yeni 2 milletvekilliğini ise İyi Parti
kazandı. Bursa'da birinci bölgede AK Parti yüzde 43.19, MHP yüzde 9.93, CHP yüzde 25.77, İyi Parti yüzde 14.24, HDP
yüzde 4.72 oranında oy aldı. İkinci bölgede ise AK Parti yüzde 49.33, MHP yüzde 11.59, CHP yüzde 19.05, İyi Parti yüzde 10.06, HDP ise yüzde 6.65 oranında oy alabildi. BAZI VEKİLLER DEĞİŞTİ
AK Parti'nin 26'ncı dönem milletvekilleri Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala
, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten ve Muhammet Müfit Aydın yeniden seçilirken; Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık ve Atilla Ödünç de bu dönem Meclis'e girmeye hak kazandı. CHP'nin 5 milletvekilinden ise bir isim değişti. 26'ncı dönem milletvekillerinden Ceyhun İrgil'den boşalan koltuğa 27'nci dönemde Yüksel Özkan oturacak. MHP'nin 2 milletvekilinden İsmet Büyükataman
yerini korurken, Mustafa Hidayet Vahapoğlu yeni gelen milletvekili oldu. İyi Parti ise İsmail Tatlıoğlu ve Ahmet Kamil Erozan ile temsil edilecek.