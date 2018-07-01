Evi yanan aileye Dündar sahip çıktı

Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Küçükbalıklı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde evlerinde yangın çıkan Nar ailesini ziyaret etti. Küçükbalıklı Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası ve eşi hamile olan Necati Nar'ın evinde küçük çocukların çıkardığı yangın, kısa sürede büyürken facia son anda önlendi. Yangın nedeniyle evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında Nar ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa Dündar, yanan evin onarılması için belediye ekiplerine talimat verdi. Yangının ardından ev belediye ekipleri tarafından temizlenirken, Başkan Dündar, aileye başta eşya ve erzak yardımı olmak üzere her türlü desteğin verileceğini belirtti. Başkan Dündar'ın yakın ilgisinden memnun kalan Nar ailesi Osmangazi Belediyesine teşekkür etti.