Karacabey’de soğan hasadı başladı

Karacabey
Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava muhalefetinden dolayı ekili alanların zarar görmesiyle paralel olarak patates ve soğan fiyatlarının arttığını söyledi. Şiddetli yağan yağmurların ekili alanlara zarar verdiğini ifade eden Erdem, "Tarlada ekili olan ürünlerin büyük bir bölümü zarar gördü. Tarladan kilosu 1.5 liradan alınan soğan tüketiciye gelene kadar 5 lira oluyor" dedi. Karacabey Ovası
'nda geçen yıl 6 bin dekar soğan ekildiğini söyleyen Erdem, "Geçtiğimiz yıl dekar başına ortalama 4 ila 5 ton ürün hasadı gerçekleştirildi. Bu yıl ise 7 ila 8 bin dekarlık alana soğan ekimi gerçekleştirildi. Soğan hasadına Karacabey Ovası'nın bazı bölümlerinde başlandı. 40 Bin ton civarında ürün hasadı alınmasını bekliyoruz" dedi.