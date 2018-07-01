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Karacabey’de soğan hasadı başladı

AYHAN FİDAN Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
Karacabey’de soğan hasadı başladı
Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava muhalefetinden dolayı ekili alanların zarar görmesiyle paralel olarak patates ve soğan fiyatlarının arttığını söyledi. Şiddetli yağan yağmurların ekili alanlara zarar verdiğini ifade eden Erdem, "Tarlada ekili olan ürünlerin büyük bir bölümü zarar gördü. Tarladan kilosu 1.5 liradan alınan soğan tüketiciye gelene kadar 5 lira oluyor" dedi. 'nda geçen yıl 6 bin dekar soğan ekildiğini söyleyen Erdem, "Geçtiğimiz yıl dekar başına ortalama 4 ila 5 ton ürün hasadı gerçekleştirildi. Bu yıl ise 7 ila 8 bin dekarlık alana soğan ekimi gerçekleştirildi. Soğan hasadına Karacabey Ovası'nın bazı bölümlerinde başlandı. 40 Bin ton civarında ürün hasadı alınmasını bekliyoruz" dedi.
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Karacabey’de soğan hasadı başladı
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