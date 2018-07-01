Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Osmangazi’de metruk binalar yıkılıyor

Osmangazi’de metruk binalar yıkılıyor

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
Osmangazi’de metruk binalar yıkılıyor
, 'nde can güvenliği açısından risk oluşturan, madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı. Metruk binalar konusunda vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmeye alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Selamet Mahallesi'ndeki metruk yıkılması için harekete geçti. Belediye ekipleri, uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken tuttuğu ve tehlike arz eden metruk binayı iş makinesi ile yıktı. Metruk binanın yıkılması, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Rahat bir nefes aldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti. Osmangazi Belediye Başkanı , metruk binaları yıkmaya devam edeceklerini belirterek, "Özellikle uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmangazi’de metruk binalar yıkılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN