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Evi yanan aileye Başkan Dündar sahip çıktı

Başkanı , Küçükbalıklı Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde evlerinde yangın çıkan Nar ailesini ziyaret etti

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018
Evi yanan aileye Başkan Dündar sahip çıktı
KÜÇÜKBALIKLI Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası ve eşi hamile olan Necati Nar'ın evinde küçük çocukların çıkardığı yangın, kısa sürede büyürken facia son anda önlendi. Yangın nedeniyle evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında Nar ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkanı , yanan evin onarılması için belediye ekiplerine talimat verdi. Yangının ardından ev belediye ekipleri tarafından temizlenirken, Başkan Dündar, aileye başta eşya ve erzak yardımı olmak üzere her türlü desteğin verileceğini belirtti. Başkan Dündar'ın yakın ilgisinden memnun kalan Nar ailesi Osmangazi Belediyesine teşekkür etti.
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Evi yanan aileye Başkan Dündar sahip çıktı
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