Bursa 16 yılda çağ atladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa 'nın sahip olduğu güzelliklere değinerek, "Bursa'mızın değerlerine her yeni gün biraz daha değer katma hedefiyle çalışıyoruz. Şehrin köklü geçmişinden aldığımız ilhamı bugünün gücüyle harmanlayıp geleceğimize yönelik daha emin ve daha sağlıklı adımlar atıyoruz" dedi. Başkan Aktaş, tarihi mirası, doğal güzellikleri, Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olmasını sağlayan sanayisi ve turizm değerleri ile Bursa'nın, tarih boyu dikkatleri üzerine çektiğini ve Hükümetin de ciddi desteği ile değerine değer katmaya devam ettiğini söyledi.Bursa'da, yerel yönetimde de örnek çalışmalar yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'da sunduğumuz hizmetlerle daima farklı olmayı hedefliyoruz. Problemlere çözüm üretme amacımızla Bursa'yı ve Bursalıları ilgilendiren birçok alanda yeni açılımlarla, yolumuza devam ediyoruz. Bursa'ya hizmette sürekli yükselen kalite anlayışımız, şehrimizin yaşanılabilirliğini arttırırken, öncü ve örnek kent konumumuzu daha da güçlendiriyor" dedi. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Marka Şehir Bursa' hedefi doğrultusunda hizmetleriyle tüm ilçelere ulaştığını sözlerine ekledi.Büyükşehir Belediyesi, ulaşım çalışmaları kapsamında, çeşitli noktalarda 6 akıllı kavşak uygulaması yaparak Bursa'da trafiğin yüzde 40 oranında nefes almasını sağladı. Bursalılardan tam not alan çalışmalar kapsamında ilk olarak Esentepe, FSM Tuna Caddesi, Beşevler, Otosansit, Korupark Emek ve Küçük Sanayi kavşakları ele alındı. Bu bölgelerde geometrik düzenleme çalışmaları yapılarak, şerit sayısı artırıldı ve kavşak noktalarında 'asfalt üzerine' manyetik dedektör sistemi kuruldu. Böylece ilk aşamada, şehir trafiğinin kilit noktası durumundaki 6 alanda sistem akıllı hale getirildi. Şehrin muhtelif 29 bölgesindeki kilit noktalarda yapılan düzenlemelerle de araç işleyişi rahatlatılmış oldu. Bursa'da ulaşımın kesintisiz hale getirilmesine yönelik müdahalelerin süreceği belirtildi. Bursa'da devam eden ulaşım master planının ise yılsonunda tamamlanacağını anlatan Başkan Aktaş, ulaşım çalışmaları kapsamında 2018 yılında, katlı yol ve alternatif uygulamalar üzerinde çalışıldığını da ifade etti.Bursa'da köyden kente göçün önüne geçebilmek için kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla bir taraftan tarımsal tesisler kuran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan doğrudan ürün alımları, fide, fidan, tohum ve ekipman destekleri ve örnek üretim alanları oluşturulması projeleriyle çiftçinin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma yatırımları kapsamında hizmete açılan Keles Süt Ürünleri Tesisi'nde üretim faaliyetleri sürerken, çiftçinin ürettiği ürün çeşitliliğinin artırılması ve ihracat faaliyetleri de devam ediyor. Bursalı çiftçilerin ürünlerinin dünya pazarlarında yer bulması hedefiyle yoluna devam eden Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda hayvancılıkta da üretim çalışmalarını destekliyor.Kentin değerine değer katan Büyükşehir Belediyesi, eğitim yatırımlarına da önem veriyor. Eğitim kurumlarının fiziki ihtiyaçlarını çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK),Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) ve Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENMEP) gibi faaliyetleriyle de vatandaşların yaşamlarına yeni ufuklar açıyor.En fazla ihracat yapan ikinci kent olarak Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan Bursa'nın turizm pastasından da hak ettiği payı alması için rota turizme çevrildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Bursa'yı kültür turizminde öne çıkaracak yatırımlara hız veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kış turizmi, termal ve sağlık turizmi gibi alanlarda projeler geliştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı başta olmak üzere kentteki tüm medeniyetlerin izlerini gün yüzüne çıkaracak çalışmalara imza atarken, Akçalar Aktopraklık mevkiinde yapılan arkeolojik kazılarda 8500 yıllık kalıntılara ulaşıldı ve bölge Arkeopark olarak kente kazandırıldı. Aynı zamanda 2300 yıllık Bitinya surlarındaki restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Kentin her köşesindeki Osmanlı'nın ilk dönem eserleri restorasyonla kültür merkezi halinde sosyal yaşama kazandırıldı. 2014 yılında Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yerini alan Bursa, Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle '2020 Avrupa Yeşil Başkenti' unvanına da aday oldu. 'Yeşil' ile anılan Bursa'nın uluslararası alanda da tanınması amacıyla önemli bir fırsat olan 'Avrupa Yeşil Başkent Ödülü' kente geldiği takdirde Bursa'nın itibarı, hem Türkiye'de hem de dünyada bir kat daha artacak.Öte yandan Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Medeniyeti izlerini taşıyan, 1'nci ve 7'nci Ekümenik Konsüllerin toplanması nedeniyle Hristiyanlar için de önemli bir yer olan İznik'in 'dünya kenti' olması hedefiyle ilçeye farkındalık oluşturacak projeler devam ediyor. Bursa, sahip olduğu termal kaynaklar nedeniyle de sağlık turizmi alanında avantajlı bir kent olarak dikkati çekiyor. Uludağ'ın her mevsim kullanılabilir olması hedeflenen Bursa'da, termal değerler de kentin sağlık turizminde önemli bir noktaya ulaşması amacını destekliyor.BURSA'NIN turizmden aldığı payın artırılması hedefiyle kentin sahip olduğu tarihi ve doğal değerleri en iyi şekilde kullanan Büyükşehir Belediyesi'nin, 115 kilometreyi bulan deniz ve 180 kilometreyi bulan göl sahillerinin de yaz turizmine kazandırılması hedefiyle yaptığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Gemlik, Mudanya ve Karacabey sahillerinde hem plajlarda hem deniz yüzeyinde temizlik, eskiyen iskelelerin onarılması, sahil kesiminde yeşil alanlar ve çocuk oyun alanları oluşturulması gibi çalışmalarla sahillerdeki kalite en üst seviyeye çıkarılırken, Bursa plajlarını tercih eden tatilci sayısı da her geçen yıl artıyor.BÜYÜKŞEHIR Belediyesi'nin en önemli sahil düzenleme çalışmalarından biri olan ve Mudanya İskelesi ile Mütareke Evi arasındaki alanı kapsayan Mudanya Sahil Düzenleme projesi de tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Toplam 950 metre uzunluğunda ve 32 bin metrekare alanı kapsayan çalışmalarla Mudanya, muhteşem bir 'kondon boyu'na kavuşmuş oldu. Yaklaşık 14 milyon liraya mal olan çalışma ile sahil bandı boyunca yürüyüş yolları, yeşil alanlar, banklar, kafeler, büfeler, gölgelikler, otopark ve değişik özelliklerde zemin kaplamaları yapıldı. BUDO İskelesi - Jandarma İskelesi arası 500 metre uzunluğunda ve 4200 metrekare alanında seyir terasları oluşturuldu.