Bursa Hayvanat Bahçesi’nin yeni misafirleri gergedanlar

Başkan Aktaş, 3 milyon nüfuslu, tarih, sanayi ve ticaret şehri Bursa
'da, kurulduğu 1998 yılında 70 türden yaklaşık 600 hayvan ile ziyaretçi kabulüne başlayan hayvanat bahçesi
nde, bugün 120'ye yakın türden 1200'ün üzerinde hayvan bulunduğunu söyledi. Bursa Zoo
'nun hem Bursalılardan hem de kentin ziyaretçilerinden büyük ilgi gördüğünü dile getiren Başkan Aktaş, "En son geçtiğimiz yıl Haziran ayında getirilen fok ve penguenlerin ardından şimdi de gergedanlar Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki yerini aldı. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) üye olan hayvanat bahçesinde tür sayısının artması, buranın çekim gücünü de artırıyor" dedi. Başkan Aktaş, ziyaretçi sayısının her yıl ortalama 50 bin arttığını söyleyerek, "2017 yılında 750 bin kişi hayvanat bahçesini ziyaret etti. Botanik park atmosferinde doğal ortamda, vatandaşların nefes aldığı bir mekan olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni konukları gergedanlar, Mayıs ayının sonunda Bursa'ya getirildi. 2 erkek beyaz gergedan Avusturya'nın Salzburg Hayvanat Bahçesi'nden, 1 erkek beyaz gergedan da Fransa'nın Beauval Hayvanat Bahçesi'nden temin edildi" diye konuştu. ÇEVRECİ PROJE
2017'nin temmuz ayında inşaatına başlanan gergedan-zebra barınağının 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını da hatırlatan Aktaş, "Bu barınağın bin 57 metrekare kapalı, 3 bin 621 metrekare de açık alanı bulunuyor. Kapalı alanda; gergedan barınağı, zebra barınağı, ortak alan ve seyirci kısımları olmak üzere 4 ana kısım yer alıyor. Organik formda olan proje, yeşil çatısıyla sürdürülebilir, çevreci bir projedir. 20 hektar alana sahip hayvanat bahçesindeki tür sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor" diye konuştu 'ÇOCUKLARINIZI BURSA ZOO'YA GETİRİN'
İZMIT gibi diğer şehirlerin de örnek aldığı Bursa Zoo'ya özellikle çocuk ve gençlerin mutlaka gelmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Aktaş, anne ve babaları, çocuklarına hayvan sevgisini sunabilecekleri en güzel mekan olan hayvanat bahçesine davet etti. Başkan Aktaş, vatandaşların Bursa Zoo'da hem çok farklı hayvanları görebileceğini hem de yaz günlerinde doğal mekanda güzel bir gün yaşayacaklarını belirtti. Aktaş, Hayvanat Bahçesi'ne ilerleyen dönemlerde fil ve çeşitli hayvanların da getirilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.