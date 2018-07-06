Ünlü sanatçılar Bursalılarla buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa
Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen ve 'Türkiye'nin en uzun soluklu kültürel etkinliği' olma özelliği taşıyan 'Uluslararası Bursa Festivali', Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ile usta sanatçılar Mazhar Fuat Özkan
'ı aynı sahnede buluşturdu. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Usta sanatçıların eşsiz yorumu ve BBDSO'nun performansı, izleyiciler tarafından alkışlarla ödüllendirildi. Dağhan Doğu ve Turhan Yükseler'in şefliğinde gerçekleştirilen konserde, MFÖ parçalarının senfonik aranjesi sanatseverlerin beğenisini kazandı. Bursalıların büyük ilgisi ile devam eden festival kapsamında, Sertab Erener
, ünlü Yunan sanatçı Despina Vandi ve Elektro Deluxe gibi birbirinden ünlü sanatçılar, performanslarıyla Bursalıları adeta büyüledi. Bursalılar, Emere Altuğ'dan emel Sayın'a, Teoman'dan Ümit Besen
'e kadar bir çok ünlü sanatçının sahne performansını canlı izleme fırsatı bulacak. 'BU FESTİVAL BURSA'NIN BİR DEĞERİ'
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Uluslararası Bursa Festivali'nin 1962 yılından bu yana gerçekleştirilen bir gelenek olduğunu söyledi. Etkinliğin Bursa'nın tanıtımına bir kez daha büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Aktaş, "Burası tüm özelliklerinin yanında bir kültür sanat şehridir. Şehrin en güzel geleneklerinden biri olan '57. Uluslararası Bursa Festivali, muhteşem bir konserle başlıyor. 20 Temmuz'a kadar da alanında usta sanatçılar bizim için buraya geliyor" dedi. Başkan Aktaş, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nun dünyaca ünlü sanatçıların keyifli konserlerine sahne olacağını söylerken, festival kapsamında yapılacak '32'nci Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda da 27 ülkeden yüzlerce dansçının kültürlerini y sergileyeceğini ifade etti. "GÖSTERİLEN İLGİ BÜYÜK"
BURSA Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ise 57 yıldır süren festivalin her yıl artan bir ilgiyle karşılandığını belirtti. Dünyaca ünlü sanatçıları etinlik boyunca Bursalılarla buluşturacaklarını vurgulayan Yılbirlik, organizasyonun bu kadar uzun soluklu olmasının nedenini 'Gösterilen ilgi' olarak açıkladı.