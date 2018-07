Bursa artık Avrupa kentleriyle yarışıyor

BUGÜN NELER OLDU

Tarihi mirası, doğal güzellikleri, sanayisi ve turizm değerleri ile tarih boyu dikkatleri üzerine çeken Bursa , son 16 yıldır yapılan yatırımlarla kabuğunu kırdı. Hükümetin desteği ile başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel yönetimlerde yapılan örnek çalışmalar, sağlık alanındaki dev projeler, tarım ve turizme verilen desteklerle Bursa, öncü ve örnek kent konumumuzu daha da güçlendirdi.Bursa'da köyden kente göçün önüne geçebilmek için kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla bir taraftan tarımsal tesisler kuran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan doğrudan ürün alımları, fide, fidan, tohum ve ekipman destekleri ve örnek üretim alanları oluşturulması projeleriyle çiftçinin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan ulaşım çalışmaları kapsamında da, çeşitli noktalarda 6 akıllı kavşak uygulaması yaparak Bursa'da trafiğin yüzde 40 oranında nefes almasını sağladı. Bursalılardan tam not alan çalışmalar kapsamında ilk olarak Esentepe, FSM Tuna Caddesi, Beşevler, Otosansit, Korupark Emek ve Küçük Sanayi kavşakları ele alındı. Bu bölgelerde geometrik düzenleme çalışmaları yapılarak, şerit sayısı artırıldı ve kavşak noktalarında 'asfalt üzerine' manyetik dedektör sistemi kuruldu.Eğitim yatırımlarına da büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi , eğitim kurumlarının fiziki ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmayı sürdürüyor. Belediye bünyesinde devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK), Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) ve Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENMEP) gibi faaliyetleriyle de vatandaşların yaşamlarına yeni ufuklar açıyor.En fazla ihracat yapan ikinci kent olarak Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan Bursa'nın turizm pastasından da hak ettiği payı alması için rota turizme çevrildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Bursa'yı kültür turizminde öne çıkaracak yatırımlara hız veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kış turizmi, termal ve sağlık turizmi gibi alanlarda projeler geliştiriyor. Uludağ'ın her mevsim kullanılabilir olması hedeflenen Bursa'da, termal değerler de kentin sağlık turizminde önemli bir noktaya ulaşması amacını destekliyor. Aynı zamanda Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) ile de kongre kentleri arasında önemli yer edinen Bursa, ulusal ve uluslararası fuarlara ev sahipliği yapıyor.Büyükşehir Belediyesi, 8 bin 500 yıllık kalıntılara ulaşıldı ve bölge Arkeopark olarak kente kazandırıldı. Aynı zamanda 2 Bin 300 yıllık Bitinya surlarındaki restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Kentin her köşesindeki Osmanlı'nın ilk dönem eserleri restorasyonla kültür merkezi halinde sosyal yaşama kazandırıldı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yerini alan Bursa, Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle '2020 Avrupa Yeşil Başkenti' unvanına da aday oldu. 'Yeşil' ile anılan Bursa'nın uluslararası alanda da tanınması amacıyla önemli bir fırsat olan 'Avrupa Yeşil Başkent Ödülü' kente geldiği takdirde Bursa'nın itibarı, Türkiye ve dünyada bir kat daha artacak.BURSA'NIN turizmden aldığı payın artırılması hedefiyle kentin sahip olduğu tarihi ve doğal değerleri en iyi şekilde kullanan Büyükşehir Belediyesi'nin, 115 kilometreyi bulan deniz ve 180 kilometreyi bulan göl sahillerinin de yaz turizmine kazandırılması hedefiyle yaptığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Gemlik, Mudanya ve Karacabey sahillerinde hem plajlarda hem deniz yüzeyinde temizlik, eskiyen iskelelerin onarılması, sahil kesiminde yeşil alanlar ve çocuk oyun alanları oluşturulması gibi çalışmalarla sahillerdeki kalite en üst seviyeye çıkarılırken, Bursa plajlarını tercih eden tatilci sayısı da her geçen yıl artıyor.