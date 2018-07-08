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’dan milli takıma dört sporcu daha

Ayşe Narmanlı, Uğur İlerigelen, ile Zeynep Begün Çatak, Türkiye’yi temsil edecek

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018
Bursa’dan milli takıma dört sporcu daha
ursa tırmanış kulüplerinden dört başarılı sporcu milli takıma çağırıldı. Seçilen sporcular, spor tırmanışı dalında Dünya ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil edecek. Dünya ve Avrupa kupalarında tırmanış sporunda Türkiye'yi temsil edecek sporculardan 4'ü 'dan seçildi. Mustafakemalpaşa Dağcılık Kulübü'nden Ayşe Narmanlı, Yıldırım Belediye Spor Kulübü'nden Uğur İlerigelen İtalya'nın Arco şehrinde 27 ile 28 Temmuz arasında yapılacak olan Büyükler Spor Tırmanış Dünya Kupası'nda, Bursa İHH Kulübü'nden , Yıldırım Belediye Spor Kulübü'nden Zeynep Begüm Çatak ise Almanya'nın Münih şehrinde 6 ila 7 Temmuz'da yapılacak olan Küçükler Spor Tırmanış Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye şampiyonu ve Milli Takım Antrenörü Recep Gür, "Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2018 yılı içinde düzenlemiş olduğu Türkiye şampiyonları sonucu derece alan sporcularımız dünya ve Avrupa kupasına gitmeye hak kazandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. Çalışmalara devam ettiklerini belirten Gür, başarıların devamı için desteğe ihtiyacı olduklarını söyledi. Gür, tırmanış sporunun Bursa'da kazandığı ivmeye dikkat çekti.
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Bursa’dan milli takıma dört sporcu daha
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