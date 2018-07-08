En büyük güç taraftar Aybaba, “Statta taraftar bizim arkamızdaki en büyük itici güç oal cak. Rakip o stada çıktığında korkacak. İçerideki futbol da bunu destekleyince coşkulu bir organizasyon ortaya çıkacak” dedi

Giriş Tarihi: 8.7.2018