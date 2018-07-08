İdeal gençlik hareketinde kuralar çekildi

YILDIRIM Belediyesi'nin gençler arasında bireysel ve toplumsal farkındalıkları arttırmak için başlattığı İdeal Gençlik Hareketi'nde birinci etap etkinlikleri tamamlandı Duyarlı genç nesiller yetişmesi konusunda Yıldırım Belediyesi tarafından başlatılan ve önemli çalışmalara imza atan İdeal Gençlik Hareketi'nde, İspanya Endülüs
, Balkanlar, Karadeniz
, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
'ya gidecek şanslı gençler noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi. Daha önce engellilerle, huzurevi sakinleriyle buluşan, Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret ederek sokak hayvanı sahiplenen, yeşil bir dünya için ağaç ve fidan diken, gerçekleştirdikleri bisiklet turu ile hem sağlıklı bir yaşam için spor yapmaya, hem de çevre kirliliğine neden olan motorlu araçlar yerine doğaya zarar vermeyen taşıtların kullanımının yaygınlaşmasına dikkat çeken İdeal Gençlik Hareketi üyeleri, bu etkinliklerin yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile de bir araya gelerek, projeleri ve önerileriyle ilçenin yönetimine aktif katılım sağladı. Platforma dahil olarak sosyal etkinlikleri tamamlayan gençler arasında yapılan çekilişte 30 genç İspanya Endülüs turu, 45 kişi Balkan turu, 45 kişi Karadeniz turu, 45 kişi ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu turlarına gitmeye hak kazandı.