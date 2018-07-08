İznik’te festival coşkusu Uluslararası İznik Çini ve Sanat Festivali, dünyanın bir çok yerinden katılımcılar ve muhteşem konserlerle başladı





VAKİT ATILIM VE TURİZM VAKTİ

Etkinliğe ev sahipliği yapan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın İznik için artık tanıtım ve



KONSER SAHNESİNDE EVLENME TEKLİFİ

BURSALI iki genç, festival kapsamında verilen konserde sahneye çıkarak kız arkadaşlarına binlerce kişi önünde evlenme teklif etti. Her yıl düzenlenen Uluslararası İznik Çini ve Sanat Festivali bu yıl ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Dünyanın birçok yerinden katılımcılar ve muhteşem konserlerle gerçekleşen festival, GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 4'ncü İznik Çini ve Sanat Festivali bu yıl uluslararası boyut kazandı. Dünya genelinde önemli bir yere sahip olan Folklor ekipleri festivali kapsamında İznik'te sahne aldı. Makedonya, Ukrayna, Azerbaycan, Kolombiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Masters Kılıç Kalkan , İznik Batum Derneği ve İznik Halk Dansları Folklor Ekiplerinin gösterileri İznikliler tarafından büyük beğeni topladı.Etkinliğe ev sahipliği yapan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın İznik için artık tanıtım ve turizm zamanı olduğunu söyledi. Sargın, "Böylesine güzel bir medeniyetler Şehrinde bu yıl 4'ncü Uluslararası İznik Çini ve Sanat festivalini gerçekleştiriyoruz. Festivalimize bu yıl Makedonya, Ukrayna, Azerbaycan, Kolombiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Masters Kılıç Kalkan, İznik Batum Derneği ve İznik Halk Dansları Folklor Ekipleri gösterileri ile renk kattı. 4 yıl boyunca hep birlikte tozda çamurda yürüdük, bazen çile çektik, bazen kızdık. Ama artık İznik alt yapısıyla üst yapısıyla hak ettiği konuma geldi. Artık vakit atılım,tanıtım ve turizm vakti. Vakit İznik'te yıllık 200 Bin olan turist sayısını 1 Milyona çıkartma vakti" dedi.BURSALI iki genç, festival kapsamında verilen konserde sahneye çıkarak kız arkadaşlarına binlerce kişi önünde evlenme teklif etti. Her yıl düzenlenen Uluslararası İznik Çini ve Sanat Festivali bu yıl ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Dünyanın birçok yerinden katılımcılar ve muhteşem konserlerle gerçekleşen festival, Merve Özbey konseri ile sona ererken, İznikli iki genç, sanatçı Merve Özbey eşliğinde sahneye çıkarak kız arkadaşlarına evlilik teklifi yaptı.