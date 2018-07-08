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Kolaçoğlu ailesinin ilk mürüvveti

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Kolaçoğlu ailesinin ilk mürüvveti
POZITIF Gayrimenkul'ün sahiplerinden Tufan Kolaçoğlu ve eşi Şennur Kolaçoğlu'nun oğlu , Podyum Davet'te düzenlenen sünnet cemiyeti ile erkekliğe ilk adımı attı. Sünnet töreninin kahramanı Kayra Kolaçoğlu, konuklarını selamladıktan sonra anne ve babasını dansa davet etti. Kolaçoğlu ailesi gecenin açılış dansını 'dan 'Bana Ellerini Ver' isimli parçası eşliğinde yaptılar. Cemiyette sevilen sanatçı Cengiz Ateş ve orkestrası sahne aldı. Konuklar gece boyunca Cengiz Ateş ve orkestrası ile eğlendiler.
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Kolaçoğlu ailesinin ilk mürüvveti
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