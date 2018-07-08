Kolaçoğlu ailesinin ilk mürüvveti

POZITIF Gayrimenkul'ün sahiplerinden Tufan Kolaçoğlu ve eşi Şennur Kolaçoğlu'nun oğlu Kayra Kolaçoğlu
, Podyum Davet'te düzenlenen sünnet cemiyeti ile erkekliğe ilk adımı attı. Sünnet töreninin kahramanı Kayra Kolaçoğlu, konuklarını selamladıktan sonra anne ve babasını dansa davet etti. Kolaçoğlu ailesi gecenin açılış dansını Özdemir Erdoğan
'dan 'Bana Ellerini Ver' isimli parçası eşliğinde yaptılar. Cemiyette sevilen sanatçı Cengiz Ateş ve orkestrası sahne aldı. Konuklar gece boyunca Cengiz Ateş ve orkestrası ile eğlendiler.