Osmangazi’de yollar asfaltlanıyor

OSMANGAZI Belediyesi, 2018 yılının ilk 6 ayında 32 mahallede asfalt yenileme ve yama çalışmaları yaparak toplam 50 Bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Kentte bozuk yol bırakmamak adına yoğun bir çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi
, 2018 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 30 kilometre yolu sıcak asfaltla kapladı. Gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaları kapsamında toplam 50 Bin ton asfalt kullanıldı. 32 mahalledeki cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen asfalt kaplama çalışmaları için toplam 36 Bin 750 ton sıcak asfalt döken ekipler, muhtelif sokaklarda yapılan asfalt yama çalışmaları için ise 13 Bin 250 ton asfalt kullandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belirledikleri program kapsamında asfaltlama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Merkezden en uç noktaya kadar Osmangazi'nin 136 mahallesinde hizmet üretiyoruz" dedi.