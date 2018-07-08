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için kayıtlar sürüyor

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018
TATLITOP için kayıtlar sürüyor
MUSTAFAKEMALPAŞA Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 26'ncısı düzenlenecek olan Basketbol Şöleni'ne kayıtlar devam ediyor. Basketbol tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği tek pota mücadeleleri, bu yıl Mustafakemalpaşa Belediye Spor organizasyonuyla 13 ila 22 Temmuz arasında yapılacak. Başvuru formaları, 11 Temmuz'a kadar Belediye Hizmet Masaları ve Belediye Spor Tesisleri'nden temin edilebilecek. Sırmalar Spor Tesisleri'nde oynanacak mücadeleler; Junior-A (2008-2009), Junior-B (2010-2011), Minikler (2006- 2007), Küçükler (2005-2006), Yıldızlar (2002-2003), Gençler (2000-2001), Büyükler (1985-1999) ve Masterler (1984 ve Öncesi Doğumlular) kategoride yapılacak.
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TATLITOP için kayıtlar sürüyor
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