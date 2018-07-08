TATLITOP için kayıtlar sürüyor

MUSTAFAKEMALPAŞA Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 26'ncısı düzenlenecek olan TATLITOP
Basketbol Şöleni'ne kayıtlar devam ediyor. Basketbol tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği tek pota mücadeleleri, bu yıl Mustafakemalpaşa Belediye Spor organizasyonuyla 13 ila 22 Temmuz arasında yapılacak. Başvuru formaları, 11 Temmuz'a kadar Belediye Hizmet Masaları ve Belediye Spor Tesisleri'nden temin edilebilecek. Sırmalar Spor Tesisleri'nde oynanacak mücadeleler; Junior-A (2008-2009), Junior-B (2010-2011), Minikler (2006- 2007), Küçükler (2005-2006), Yıldızlar (2002-2003), Gençler (2000-2001), Büyükler (1985-1999) ve Masterler (1984 ve Öncesi Doğumlular) kategoride yapılacak.