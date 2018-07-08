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Yavru köpek için seferber oldular

Türkiye, ’da yapılan hayvan kurtarma operasyonu ile gururlandı. İki duvar arasına sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak çıkarıldı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018
Yavru köpek için seferber oldular
TÜRKIYE, Sakarya'daki yavru köpeğin bacaklarının kesilmesi ve İstanbul Adalar'daki faytonlarda kullanılan atların eziyet edilerek öldürülmesi olaylarının şokunu yaşarken, Osmangazi Belediyesi hayvanların yaşamlarına verdiği değer ile dünyaya ümit saçtı. Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki bina arasındaki boşluğa sıkışan yavru köpeği büyük uğraşlar sonucu kurtardı. Yunuseli Mahallesi'nde meydana gelen olayda yoldan karşıya geçmek isteyen bir köpek, araçlardan korkarak iki bina arasındaki boşluğa kaçtı. Boşluğun daralan bölümünde sıkışan yavru köpeğin bağrışlarını duyan vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayarak durumu bildirdi. Olay yerine giden belediye ekipleri, köpeğin sıkıştığı aralıkta yer alan inşaat halindeki binanın duvarını ev sahibinin izniyle kırarak alanı genişletti. Uzun süren çalışma sonunda belediye ekipleri, köpeğe ulaşmayı başardı. Bulunduğu yerden çıkarılan yavru köpeğe belediye ekipleri ilk olarak su verdi. Halsiz kalan ve sıkıştığı yerden kurtulmaya çalışırken ayakları zedelenen köpek, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.
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Yavru köpek için seferber oldular
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