Yavru leyleklere itfaiyeci sevgisi

Karacabey'e bağlı Çarık Mahallesinde
vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leylek bakım merkezine götürülürken köyde bulunan leylek yuvasındaki yavrular sahipsiz kaldı. Aç kalan leylekler için devreye Karacabey Belediyesi ekipleri girdi. Belediye Başkanı Ali Özkan'ın da eşlik ettiği çalışma ile leylekler merdivenli araç yardımıyla yuvalarına atılan balıklarla beslendi. Belediye Başkanı Ali Özkan, Çarık Mahallesinde yaptığı açıklamada "Bizler hayvan dostu şehir sloganıyla hareket ediyoruz. Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde de temsil etmenin sorumluluğuna yakışır çalışmalarımız var. Bugün burada doğaya karşı örnek olmak adına güzel bir örneği yaşıyoruz. Mahalle sakinlerimizin duyarlılığı ve ekiplerimizin hassasiyeti ile yavruları anneleri iyileşene kadar bakımına yardımcı olacağız. Bu birkaç hafta boyunca her gün devam edecek" dedi. Belediye ekipleri arasında yer alana Kuş Gözlemcisi ve Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Yavrular iki haftaya kalmaz yuvadan ayrılacaklar" dedi.