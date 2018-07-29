İkinci baharlarını Yıldırım’da yaşadılar

Yıldırım'da
yaşayan 61 yaşındaki Emine Kurtul
ile 73 yaşındaki İsmail Sancak
çifti nikâh masasına oturarak yeni bir hayata 'evet' dedi. Barış Manço Kültür Merkezi Nikâh Salonu'nda gerçekleştirilen merasimde İsmail Sancak ve Emine Kurtul'un nikâh akitlerini onaylayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali
, çiftin mutluluklarını paylaştı. Nikâh töreninde konuşan Başkan İsmail Hakkı Edebali, yaşlı çifte mutluluklar dileyerek, " Çiftlerin evlilik kararı almasının ardından bizde nikahlarını gerçekleştirdik. Hayırlı, uzun ömürleri olsun. Yuvalarında huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. Aile kavramının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bize aile olmanın, beraber ömür geçirmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren yeni evli çiftimize aile hayatlarında üzüntüleri de mutlulukları da beraber paylaşmalarını bir kardeşleri olarak tavsiye ediyorum" dedi.