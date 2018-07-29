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İkinci baharlarını Yıldırım’da yaşadılar

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
İkinci baharlarını Yıldırım’da yaşadılar
Yıldırım'da yaşayan 61 yaşındaki ile 73 yaşındaki çifti nikâh masasına oturarak yeni bir hayata 'evet' dedi. Barış Manço Kültür Merkezi Nikâh Salonu'nda gerçekleştirilen merasimde İsmail Sancak ve Emine Kurtul'un nikâh akitlerini onaylayan Yıldırım Belediye Başkanı , çiftin mutluluklarını paylaştı. Nikâh töreninde konuşan Başkan İsmail Hakkı Edebali, yaşlı çifte mutluluklar dileyerek, " Çiftlerin evlilik kararı almasının ardından bizde nikahlarını gerçekleştirdik. Hayırlı, uzun ömürleri olsun. Yuvalarında huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. Aile kavramının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bize aile olmanın, beraber ömür geçirmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren yeni evli çiftimize aile hayatlarında üzüntüleri de mutlulukları da beraber paylaşmalarını bir kardeşleri olarak tavsiye ediyorum" dedi.
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