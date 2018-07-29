İnegöl karpuzda da iddialı

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mevsiminde sofraların olmazsa olmazı karpuzda iddialı olan İnegöl
çiftçisi, hasada başladı. Çavuşköy Mahallesi'nde 200 dönüm arazide susuz yöntemle yetiştirilen karpuzlar, lezzetiyle tüketicinin ilk tercihi oldu. Kilosu 1.5 TL'den satılan karpuzlara Bursa
lıların ilgisi büyük olurken, tarladan toplanan karpuzlar İnegöl merkeze nakledilmeden tükeniyor.
2 TON KARPUZ YOLDA TÜKENDİ
İnegöl karpuzu ve hasat zamanı ile ilgili bir açıklama yapan Çavuşköy Mahalle muhtarı Hasan Akalın, "Bu yıl 200 dönümlük alanda karpuz ekimi gerçekleştirdik. Dönümünden 7 ila 8 ton civarında karpuz alıyoruz. Bu seneki ilk karpuz hasadımız genç çiftçi Numan Şahin kardeşimizin bahçesinde başladı. Kalitemiz yine her seneki gibi güzel. Pazarlama sorunumuz yok. Tarladan toplanan karpuzlar 6 kilometre uzaklıkta bulunan Akhisar Mahallesine inmeden tükeniyor. Bizim karpuzumuza olan talep o kadar yoğun ki ilk hasadımızı yapan çiftçilerimiz İnegöl'e gidemeden Akhisar mahallesinde 2 ton karpuzu tüketti. İnsanların bize olumlu dönüşleri çok güzel. Hasat başlayınca arayıp karpuz siparişlerini veriyorlar" dedi.
İNEGÖL KARPUZU DAHA LEZZETLİ
Karpuz üretimi yapan 18 yaşındaki çiftçi Numan Şahin ise ilk defa karpuz üretimi yaptığını, vatandaşın Çavuşköy karpuzuna ilgi gösterdiğini söyledi. Şahin, "Adana karpuzuyla kıyaslarsak bizim karpuz daha lezzetli ve daha sulu olmasıyla ön plana çıkıyor. Her geçen yıl üretimimizi biraz daha artırıyoruz. Artık bölgemizde herkes karpuz eker duruma geldi. Karpuzun kilosunu 1,5 liradan satışa sunduk daha ilçe merkezine götüremeden tükendi" dedi.