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’nde depremsellik araştırması

Giriş Tarihi: 29.7.2018
İznik Gölü’nde depremsellik araştırması
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeofizik Mühendisliği Bölümü ile birlikte gerçekleştirilen Depremsellik Araştırması çalışmalarını yerinde inceleyerek akademisyenlerden bilgi aldı. İznik Gölü'nde gerçekleştirilen çalışmalara İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Zihni Mümtaz Hisarlı, Yüksek Mühendis Mehmet Şimşek, Araş. Gör. Gülten Aktaş ve Çağlayan Aktaş katıldı. Yapılan araştırmaları, Başkanı Osman Sargın da yakından takip etti. İznik Gölü açıklarında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında konuşan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın "Bu araştırmayla birlikte İznik'te bir ilki gerçekleştiriyoruz. İznik'in deprem haritasını ortaya çıkartıyoruz " dedi.
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İznik Gölü’nde depremsellik araştırması
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