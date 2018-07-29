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Yıldırım’da eğitim yatırımları hız kesmiyor

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
Yıldırım’da eğitim yatırımları hız kesmiyor
Yıldırım Belediyesi'nin, kente kazandırmaya hazırlandığı iki ayrı kreş binası tamamlanma aşamasına geldi. tarafından 75'nci Yıl ve Millet mahallelerinde yapımı hızla devam eden kreşlerin inşası hızla tamamlanıyor. 75'nci Yıl Mahallesi'ne kazandırılacak kreş binası, toplamda 985 metrekarelik alanda inşa edilecek ve 3 katlı olarak hizmet verecek. Modern binanın içerisinde 5 adet oyun ve etkinlik odası, oyun bahçesi, 1 adet uyku odası, 1 adet emekleme odası, iç bahçe ve oyun bahçesi yer alacak. Millet Mahallesi'nde ise toplamda bin 181 metrekarelik alanda inşa edilecek kreş binası 2 katlı olacak. Modern binanın içerisinde oyun ve etkinlik odası, uyku odası, emzirme odası, emekleme odası, alt açma odası, sağlık odası ve çok amaçlı salon yer alacak.
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Yıldırım’da eğitim yatırımları hız kesmiyor
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