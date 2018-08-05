Karacabey filmlere mekân oluyor

Son dönemde gerçekleştirdiği ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif atılımlarla ön plana çıkan Karacabey; eşsiz doğal güzellikleri ile film yönetmenlerinin de ilgisini çekmeyi başardı. Şu ana kadar tarım ve hayvancılıkla anılan Karacabey'in filmlere mekan olma özelliği de ön plana çıkmaya başlıyor. Özellikle Dünya'da sayılı alanda bulunan Longoz Ormanları ile dikkat çeken ve birçok dizi ile bazı filmlere mekan olan Karacabey, gişe rekorları kıran Recep İvedik
film sersinin 6'ncısına ev sahipliği yapacak. İlk olarak; ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışmanın bir dönem sunuculuğunu yapan dizi ve film oyuncusu Murat Yıldırım
ile Özge Güner tarafından başrollerin paylaşıldığı 'İlk öpücük' filminde, Karacabey'in eşsiz güzellikleri mekân olarak seçilmişti. Filmde, mesleğine gönül vermiş bir veteriner ile zaman zaman hafızasını yitiren genç bir kız arasında geçen aşk hikâyesi konu edildi. Filmin arka planında ise Karacabey'in longoz ormanları, ayı barınağı, hara ve diğer doğal güzellikleri izleyicilerle buluştu. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu
, Metin Akpınar
, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Gürkan Uygun, Funda Eryiğit'in paylaştığı 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisinin çekimleri için yine Karacabey tercih edilmişti. Set ekibi, dizinin özellikle savaş sahnelerinin önemli bir kısmını Karacabey'de çekti.
'RECEP İVEDİK 6 İLE TAÇLANACAK'
SON
olarak ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar
, seri olarak çektiği ve milyonlarca kişiye ulaşan Recep İvedik filminin 6'ncısı' Karacabey'de çekeceklerinin müjdesini verdi. Yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ve yapımcı Çağrı Özeren ile Karacabey'i ziyaret eden Şahan Gökbakar; Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi. Serinin son filmini Karacabey'de çekmeye karar verdiklerini söyleyen Gökbakar, "Bu film serisinin 6'ncısını konusu itibarıyla zengin bir ormanlık alan olması gereken bir yerde çekecektik. Bunun için mekan aramaya başladığımızda, İstanbul'un ve Bursa
'nın yanı başında bu kadar güzel bir ormanlık alanın, dünyada nadir olan ve Türkiye'de dört tane olan bu longoz ormanlarının en büyüklerinden olan Karacabey'de filmi çekmeye karar verdik. Türkiye için burası önemli bir yer. Filmden sonra buranın değerine bizim de katkımız olursa çok seviniriz" dedi.