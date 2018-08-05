Karacabey Ovası’nda domates hasadı başladı

TÜRKIYE'NIN domates deposu olarak kabul edilen Karacabey Ovası
'nda yeni sezon salçalık domates hasadı başladı. Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40'ının üretildiği Karacabey Ovası'ndaki hasat işlemlerinin eylül sonuna kadar devam etmesi bekleniyor Karacabey Ovası'nda üretilen 1 milyon ton domatesin yüzde 95'i salça fabrikalarına satılıyor. İlk hasadı Sazlıca Mahallesi'nde çiftçilerle birlikte yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey'imizin en önemli tarımsal üretim değerlerinden biri olan salçalık domates sezonu başladı. Salçalık domates üretimi Karacabey çiftçileri açısından çok önemli bir değer. Salçalık domates de sözleşmeli olarak ve açık olarak tabir edilen bir şekilde üretim yapılıyor" dedi. Bu yıl ekim alanlarının eski yıllara göre daraldığını ve verimliliğin de eski yıllarda ki gibi çok olmadığına değinen Başkan Özkan, "Hava şartlarının bazen olumsuz geçmesi de çeşitli hastalıkları oluşturuyor. Bununla birlikte verimliliği de olumsuz olarak etkiliyor" dedi.