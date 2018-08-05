Panorama 1326 muhteşem bir eser

CIHAN imparatorluğunun ilk başkenti olan Bursa'nın tam merkezinde yer alan Kamberler Parkı'nda Osmangazi Belediye
si tarafından kurulan Fetih Müzesi, tüm ihtişamıyla kendini göstermeye başladı. Açılış için son hazırlıkların yapıldığı Fetih Müzesi'nde misafirlerini ağırlamaya devam eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
'ın son konuğu Yıldırım Belediye
Başkanı İsmail Hakkı Edebali
oldu. Başkan Edebali'ye dev müzedeki sergi salonlarını ve Bursa'nın fethinin anlatıldığı, 3 boyutlu panoramik resmin yer aldığı kubbe bölümünü gezdiren Başkan Dündar, müzenin mimarisi ve sanat çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
"KLASİK MÜZECİLİĞİN ÖTESİNDE"
Fetih gününün üç boyutlu olarak yansıtıldığı canlandırma salonunun yanı sıra, sergi salonları, toplantı salonları, kafeterya ve idari bölümlerin yer aldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin, önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını ifade eden Başkan Dündar, "İnşaat çalışmaları tamamlandı. Sanatsal bölümdeki çalışmalar bitti. Müzenin çevre düzenlemeleri ve iç tefrişatı yapılıyor. Kubbeyi kaplayan resim, Bursa'nın fetih anını yansıtıyor. Panorama 1326, Bursa için anıtsal bir eser olacak. Tarih ve kültür merkezi olacak. Müzenin giriş katında 16 tablo ve Türk İslam sanatının en güzel örneklerinden olan, geleneksel çini eserlerinin yer aldığı bölüm bulunuyor. Fonksiyonları itibariyle bünyesinde tarihi ve kültürel dokuları barındıran Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, klasik müzeciliğin ötesinde her saat yaşayan bir mekan olacak. Aynı zamanda da bir eğitim merkezi olacak" dedi.
'TURİZM POTANSİYELİNE BÜYÜK DEĞER KATACAK'
YILDIRIM Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ise, müze ziyareti sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ile birlikte inşaat çalışmaları tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdik. Muhteşem bir eser olmuş. Osmanlı'nın kuruluşunu ve cihan imparatorluğuna yolculuğunu çok güzel şekilde anlatılıyor. Kütüphanesi, sinema ve sergi salonları ile kültürel ve sosyal aktivitelerin de yapılabileceği bir merkez olmuş. Sadece Osmangazi'nin değil tüm Bursa'nın turizm potansiyeline büyük değer katacak bir eser" dedi.