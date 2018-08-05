Tarihi mekânda alışveriş günleri başladı

TARIHI alışveriş günleri ile ilgili olarak yapılan tanıtım toplantısı Tarihi İpek Han'da yapıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonun önemine dikkat çekti. Ticareti daha da hareketlendirmek adına bu tip kampanyaların etkili olduğunu belirten Alinur Aktaş, 850 bin metrekarelik alanı kapsayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin 'Türkiye ve Bursa
için' paha biçilemez değerinin bulunduğunu söyledi.
DÜZENİ BOZANLARA MÜDAHALE
Konuşmasında bölgenin tanıtılmasının önemine değinen Başkan Aktaş, çarşıda 'temizlikten diğer ürünlere kadar' tüm satışların belirli bir ahenk içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyesiyle birlikte çarşıda bu yönde çeşitli düzenlemeler yaptığının altını çizen Başkan Aktaş, "Daha önce turizm ofisi olarak kullanılan ama şu anda atıl duran Ulucami bahçesindeki mekanı, 'turizm zabıtası' olarak Büyükşehir Belediyesi marifetiyle işletmek istediğimizi Bursa Valiliği'ne ilettik. Büyük ilgi gören UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Tarihi Hanlar Bölgesi'nde, ortamın düzenini bozan bazı girişimlere şahit oluyoruz. Bunu engellemek ve belli kalitede hizmeti sağlayabilmek adına önümüzdeki günlerle girişimlerde bulunacağız" dedi. Bursa Valisi İzzettin Küçük de Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin alışveriş merkezleriyle rekabet halinde bulunduğunu ancak AVM
'lerin tarihi mekanların yerini dolduracak kapasiteye sahip olmadığını söyledi. Tarihi mekanların sadece alışveriş değil aynı zamanda birer kültür merkezi olduğunun altını çizen Küçük, buralarda insanlara alışverişin yanında huzur ve rahat bir ortamın da sunulduğunu kaydetti. Küçük, 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nin esnafa ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, İlk yılında bölgede faaliyet gösteren bin 150 firmanın akredite olduğu alışveriş günlerinde, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafının 20 milyon TL'lik ciro elde ettiğini hatırlattı. Burkay, "Alışveriş günleri kapsamında 2 yıl önce dağıttığımız çekiliş kuponu sayısı ise 200 bin adedi bulmuştu. Alışveriş günleri kapsamında akredite iş yerlerimizden toplamda 100 TL'lik alışverişle kayıt yaptıran herkes, 10 otomobil kazanma fırsatına sahip olacak" dedi.