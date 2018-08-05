Uludağ Üniversitesi’nin başarısı

TÜRKIYE'NIN en iyi 10 üniversitesi arasında yer alabilmek için akademik çalışmalara ağırlık veren Bursa Uludağ Üniversitesi
, kalite çıtasını her geçen gün yükseltiyor. Üniversite, ÖSYM
tarafından yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) baz alınarak yapılan değerlendirmede 8 alanda ilk 10 üniversite arasında yer almayı başardı. U.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Demirel, uyguladıkları eğitim metotları ve akademik kadronun deneyimlerinin başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi. Eğitim fakülteleri içerisinde Uludağ Üniversitesi'nin her zaman ayrı bir yerinin bulunduğuna işaret eden Dekan Demirel, son 4 yılda üniversite yönetiminin de desteği sayesinde ciddi bir ilerleme kaydettiklerini sözlerine ekledi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise göreve geldikleri ilk günden itibaren üniversite içerisindeki tüm çalışmaların 3'ncü Nesil Üniversite hedefi doğrultusunda yürütüldüğünün altını çizdi.