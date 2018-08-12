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Osmanlı’nın beylikten devlete geçişine tanıklık eden Yıldırım’a, mimarisiyle dönemin kültürünü yansıtacak bir kazandırılıyor

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
Bursa’ya ‘Osmanlı Arastası’
Yıldırım Belediye Başkanı , Yıldırım'daki tarihi aks üzerinde kalan Değirmenlikızık'ta oluşturulacak proje alanında incelemelerde bulunarak, bölge sakinleriyle çalışmanın detaylarını paylaştı. Tarihi Kızık köylerinden biri olan Değirmenlikızık'ta yapılacak Osmanlı Arastası, Yıldırım'da ayakta tutulan en önemli kavramlardan biri olan mahalle kültürünün yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunarken, hem bölgeye, hem de tarihe değer katacak. 3 Bin 400 metrekare çalışma alanına sahip olan ve Bin 60 metrekarelik inşaat alanında yükselecek Osmanlı Arastası projesi kapsamında, satış birimleri olan çarşı, yürüyüş yolları, yeme içme birimleri, çocuk oyun alanları, YIL-MEK kurs merkezi ve okul öncesi eğitim sınıfı, aile sağlığı merkezi yer alacak. Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İlçemizde insan ve şehir ölçeğinde, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini arttıracak, gerek fiziki gerek sosyal kültürel hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi.
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Bursa’ya ‘Osmanlı Arastası’
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