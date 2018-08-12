Bursa’ya ‘Osmanlı Arastası’

Yıldırım
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali
, Yıldırım'daki tarihi aks üzerinde kalan Değirmenlikızık'ta oluşturulacak Osmanlı Arastası
proje alanında incelemelerde bulunarak, bölge sakinleriyle çalışmanın detaylarını paylaştı. Tarihi Kızık köylerinden biri olan Değirmenlikızık'ta yapılacak Osmanlı Arastası, Yıldırım'da ayakta tutulan en önemli kavramlardan biri olan mahalle kültürünün yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunarken, hem bölgeye, hem de tarihe değer katacak. 3 Bin 400 metrekare çalışma alanına sahip olan ve Bin 60 metrekarelik inşaat alanında yükselecek Osmanlı Arastası projesi kapsamında, satış birimleri olan çarşı, yürüyüş yolları, yeme içme birimleri, çocuk oyun alanları, YIL-MEK kurs merkezi ve okul öncesi eğitim sınıfı, aile sağlığı merkezi yer alacak. Yıldırım Belediye
Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İlçemizde insan ve şehir ölçeğinde, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini arttıracak, gerek fiziki gerek sosyal kültürel hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi.